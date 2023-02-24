ラブライブ！μ'sリストウォッチ 9人セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！キャラアニから発売されていたμ'sのリストウォッチです外箱(白カバー)は汚れやダメージがありますが、ケースと中身は新品の未使用で美品ですもう手に入らない逸品だと思うので、コンプしたい方いかがでしょうか？？発売してから期間は経っているので細かく気にされる方はご遠慮くださいよろしくお願いします
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http://narcologia.ru/goods/freezer530598.html
http://narcologia.ru/goods/stealth709676.html
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