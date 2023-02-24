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ラブライブ！μ'sリストウォッチ 9人セット
商品番号 E59419647365
商品名

ラブライブ！μ'sリストウォッチ 9人セット
ブランド名 キャラアニ
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！キャラアニから発売されていたμ'sのリストウォッチです外箱(白カバー)は汚れやダメージがありますが、ケースと中身は新品の未使用で美品ですもう手に入らない逸品だと思うので、コンプしたい方いかがでしょうか？？発売してから期間は経っているので細かく気にされる方はご遠慮くださいよろしくお願いします
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