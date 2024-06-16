抽象画/油絵/現代アート/新品

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絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り額縁の色:黒サイズ:60×60cm(額縁抜き)主題···抽象画リラックスできる青ベースの抽象アートが、リビングやダイニング、お店の雰囲気をグッと格上げ！その柔らかなタッチと深みのある色使いが、まさに目に鮮やかな魔法の絵画です。日々の喧騒から解放されて、心地よい時間を過ごしたいと思う人にぴったり！まるで瞑想やリフレッシュの一瞬に浸るかのような感覚を与えてくれます。食事の時間も、この抽象アートの存在感でさらに特別なものになること間違いなし。おしゃれな空間を演出しながら、個性的で優雅なアートが周囲との一体感を生み出します。