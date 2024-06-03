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連撃ウーラオスデッキ 【バトルVIPパス4枚 ガチ構築済み！】まとめ売り
商品番号 K64425116552
商品名

連撃ウーラオスデッキ 【バトルVIPパス4枚 ガチ構築済み！】まとめ売り
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！ポケモンカード連撃ウーラオスデッキガチ構築済みになります！調整用に、バトルVIPパス１枚おまけ付きになります。合計4枚バトルVIPパス入っております。すべてスリーブに入れておりますので、このままで大会にもすぐに参加でします(*^^*)ひどい傷などは見られませんが、念の為プレイ用でお願い致します。濡れ折れ対策して発送させて頂きます。神経質な方はご遠慮下さい。基本24時間以内に発送致します。連撃ウーラオスインテレオンチャーレムかがやくフーディンミカルゲ
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