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- 西国三十三ヶ所/西国三十三箇所霊場集印肉筆掛軸/掛軸☆宝船☆AB-378
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商品詳細
【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 202cm×幅 67cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral506232.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual688246.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation684724.html
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