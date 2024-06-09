☆新品☆ ピクミン　一輪挿し　花瓶　赤　青　黄　セット

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2023年9月に任天堂TOKYOで購入いたしました。購入時に、店員さんとひび割れ、色の確認など不具合がないか確認致しました。とても素敵な商品です。配送は匿名配送、ゆうゆうメルカリ便（ゆうパケットプラス）にて発送いたします。よろしくお願い致します。※お値下げ不可