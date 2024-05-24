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清朝官窯青釉長頸瓶大清乾隆年製　唐物　中国美術　貴重品
商品番号 B71223871255
商品名

清朝官窯青釉長頸瓶大清乾隆年製　唐物　中国美術　貴重品
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 12,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完品です。サイズ　高さ約28センチです。多少の誤差はご容赦ください。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Adder388375.html
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