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- 【即購入OK】未使用 九谷焼 水瓶 水差し 調度品 美術工芸品 置物 象
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商品詳細
自宅保管品未使用蔵出し新品を購入後、蔵で大切に保管していましたので、汚れキズ、カケ等なく美品です。九谷焼 水瓶 水差し 調度品 美術工芸品 置物 インテリア 象サイズ:幅16cm×奥行き12cm×高さ21cm 重さ793g象の背中のハート型に開いたところから水を入れ、長い鼻から注ぐ、楽しい水瓶です。九谷焼でとても可愛らしい象さんなので、置物や調度品インテリアとしてもお使い頂くと楽しいと思います。室内の鉢植えの水やりにもどうぞ。*水を注ぐ時、丁度取っ手を握った指が蓋を押さえる様になっています(写真をご覧下さい)。☆鼻を上げた象は幸せを呼び込むといわれる縁起物です。#九谷焼 #水瓶 #水差し #調度品 #置物#インテリア #美術工芸品 #縁起物種類...その他
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