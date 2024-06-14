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【即購入OK】未使用　九谷焼　水瓶　水差し　調度品　美術工芸品　置物　象
商品番号 G21995265834
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【即購入OK】未使用　九谷焼　水瓶　水差し　調度品　美術工芸品　置物　象
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,816 円
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商品詳細

自宅保管品未使用蔵出し新品を購入後、蔵で大切に保管していましたので、汚れキズ、カケ等なく美品です。九谷焼　水瓶　水差し　調度品　美術工芸品　置物　インテリア　象サイズ:幅16cm×奥行き12cm×高さ21cm　重さ793g象の背中のハート型に開いたところから水を入れ、長い鼻から注ぐ、楽しい水瓶です。九谷焼でとても可愛らしい象さんなので、置物や調度品インテリアとしてもお使い頂くと楽しいと思います。室内の鉢植えの水やりにもどうぞ。*水を注ぐ時、丁度取っ手を握った指が蓋を押さえる様になっています(写真をご覧下さい)。☆鼻を上げた象は幸せを呼び込むといわれる縁起物です。#九谷焼　#水瓶　#水差し　#調度品　#置物#インテリア　#美術工芸品　#縁起物種類...その他
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