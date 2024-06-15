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@新品@ポルトガル航空A330-200 普通塗装1/400ジェット
商品番号 L87478920869
商品名

@新品@ポルトガル航空A330-200 普通塗装1/400ジェット
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 5,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：NGmodel製品番号：61031航空機模型：A330-200航空会社：ポルトガル航空A330-200ジェット特別塗装登録番号登録：CS-T00スケール：1：400サイズ：14.75cm*翼幅：15.07cm主な材質：合金発売日：2023年5月新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。A330-200ポルトガル航空　TAP飛行機模型航空モデルプレイ1/400
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