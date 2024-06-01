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ポケモンカード コレクション ファイル 9 ポケット 廃盤 バインダー
商品番号 Q75068018789
商品名

ポケモンカード コレクション ファイル 9 ポケット 廃盤 バインダー
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 3,591 円
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商品詳細

ポケモンカードゲーム　コレクションファイル9ポケット用メディアファクトリー断捨離のため出品しました。過去に購入し、暫く使っておりませんでした。かなり古いもののため、状態はあまり良くありません。折れや傷、シミ等多数あります。写真の情報以上のことを細かく気にされる方は購入をご遠慮ください。検索URurSAsasarSARHRhrSRsrSSRssrRRRrrrvVvmaxVMAXgxGXVSTARvstarVStarcsrCSRchrCHR大会　限定　廃盤　絶版　レア　早い者勝ち　セットマリィ　リーリエ　アセロラ　25周年　記念　25thanniversaryアニバーサリーシロナ覇気アルセウスvstarコレクション　摩天　蒼空　イーブイ　シャイニースターVMAXクライマックスブイクラvクラスターバーススタババトルリージョンリージョンタイムゲイザーゲイザースペースジャグラージャグラーvstarユニバースVSTARユニバースVユニブイユニユニバースエクストラバトルエクエクストラ殿堂デデンネグズマnNカプテテフカプテテフソーナンスサイレントラボサイレントラボがんばリーリエエクバリーリエエクストラバトルアセロラシールドマリィシャイニーマリィマリィのプライドルザミーネソニアエリカのおもてなしシロナカトレアメイスイレンマオナタネピカチュウARひかるミュウツーかいりきリザードンひかるリザードン初版フシギバナブラッキーイーブイヒーローズレックウザミュウクリスタルタイプひかるライチュウアローラの仲間たちpsa10bgs10ミモザプロモポケモンカードイーブイファンクラブサナxyオカルトマニアタッグオールスターズ未開封boxゲンガーカイリューセレビィミライドンボタンライチサーナイトキハダ　151マスターボール　リザードン　ARar
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