ポケモンカード コレクション ファイル 9 ポケット 廃盤 バインダー

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ポケモンカードゲーム コレクションファイル9ポケット用メディアファクトリー断捨離のため出品しました。過去に購入し、暫く使っておりませんでした。かなり古いもののため、状態はあまり良くありません。折れや傷、シミ等多数あります。写真の情報以上のことを細かく気にされる方は購入をご遠慮ください。検索URurSAsasarSARHRhrSRsrSSRssrRRRrrrvVvmaxVMAXgxGXVSTARvstarVStarcsrCSRchrCHR大会 限定 廃盤 絶版 レア 早い者勝ち セットマリィ リーリエ アセロラ 25周年 記念 25thanniversaryアニバーサリーシロナ覇気アルセウスvstarコレクション 摩天 蒼空 イーブイ シャイニースターVMAXクライマックスブイクラvクラスターバーススタババトルリージョンリージョンタイムゲイザーゲイザースペースジャグラージャグラーvstarユニバースVSTARユニバースVユニブイユニユニバースエクストラバトルエクエクストラ殿堂デデンネグズマnNカプテテフカプテテフソーナンスサイレントラボサイレントラボがんばリーリエエクバリーリエエクストラバトルアセロラシールドマリィシャイニーマリィマリィのプライドルザミーネソニアエリカのおもてなしシロナカトレアメイスイレンマオナタネピカチュウARひかるミュウツーかいりきリザードンひかるリザードン初版フシギバナブラッキーイーブイヒーローズレックウザミュウクリスタルタイプひかるライチュウアローラの仲間たちpsa10bgs10ミモザプロモポケモンカードイーブイファンクラブサナxyオカルトマニアタッグオールスターズ未開封boxゲンガーカイリューセレビィミライドンボタンライチサーナイトキハダ 151マスターボール リザードン ARar