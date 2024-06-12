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商品詳細
1年前に購入したものです。もう使用予定がありませんので必要な方にお譲りします。全てインクの残量があると図のように確認済みですが、残量がどれくらいなのかは不明です。自宅保管で中古にご理解いただいたうえで、ご購入をお願いいたします。筆記具の種類...マーカー・サインペン・筆ペンペンの機能..キャップ式#コピック#ピグマペン#呉竹#マンガ画材#デザイン#イラスト
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