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書道、水墨画用最高級[中国毛筆精品]2本セット唐木漆塗り共箱付き頂峰羊毫希少貴重
商品番号 M46556078544
商品名

書道、水墨画用最高級[中国毛筆精品]2本セット唐木漆塗り共箱付き頂峰羊毫希少貴重
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げ中国北京栄宝斎にて購入書道、水墨画作品用最高級[中国毛筆精品]2本セット唐木漆塗り共箱付き頂峰羊毫鬥筆天然竹使用希少貴重書道、水墨画最適用定価　¥21000大変珍しい収蔵品です。書道、水墨画用高級品　新品未使用です筆が増え過ぎてしまい、私の中では使いきれないため、どなたかに使っていただければと思い出品いたしました。
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