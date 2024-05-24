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c230サ　吉向十三軒　平水指　水指　茶道具　共箱
商品番号 X58010246500
商品名

c230サ　吉向十三軒　平水指　水指　茶道具　共箱
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古い物ですので幾年の汚れ、擦れ等が有ります。ヒビ等有ります。（8.9枚目の画像を参照ください。）箱に傷み等有ります。ご神経質な方はご購入はご遠慮下さい。画像を良くご覧の上分かる方ご購入お願い致します。※実物と画像の色合いが少し違います。サイズ高さ　約12cm（蓋含まず）直径　約25.5cm素人寸法になりますので多少の誤差有ります。商品に詳しくないので、ご質問にお答え出来ない場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle79266.html
http://narcologia.ru/goods/preference83838.html
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