ENHYPEN クロップドTシャツ　白　Mサイズ　FATE

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商品詳細
グッズ種類···Tシャツ即購入OK◎★本日17時半迄にご購入→本日ヤマトメルカリ便発送致します。◆ENHYPENWORLDTOURFATE◆Mサイズ◆クロップド丈weverseshopにて購入した公式のものです。新品未開封です！（★トレカ1枚付き）外袋は元々シワなどございます。新品未開封ですので、中身の確認はしておりません、韓国製品にご理解のある方のご購入よろしくお願いします。配送はトレカが折れないように折り畳んで梱包させて頂きます。ご了承ください。#enhypen#ENHYPEN#FATE
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