杉本健吉『天女』限定500部 水彩 リトグラフ手彩色 額 黄袋 保管紙 箱付き

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杉本健吉『天女』限定500部水彩リトグラフ手彩色真作保証1994年製作額黄袋保管紙箱付き当方インボイスに対応いたしますご用命の方はお問い合わせくださいたくさんの商品からお選び頂きまして、ありがとうございます【作家略歴】愛知県出身明治38年9月20日生まれ愛知県立工業卒岸田劉生に師事昭和6年から46年まで国画会展に出品17年新文展「博物館中央」で特選,18年佐分(さぶり)賞21年日展「博物館彫刻室」で特選また挿絵画家として,吉川英治作「新平家物語」など数おおく手がけた62年愛知県に杉本美術館が開館平成16年2月10日死去、98歳 （インターネット引用）作品には見られませんが経年による作品回り白紙、黄袋にシミがあります箱に傷み汚れ等あります詳細は写真をご参照下さい相場と程度を注視してお安くご提供しているつもりでおります5％以上のお値引きの交渉はご遠慮下さい又、匿名のお値下げには対応いたしませんので、ご承知おき下さい（但し、近県の方は若干のお値引き可能な場合がありますので、ご希望の方はお問い合わせ下さい）当方指定での商品発送は、運搬の破損に関しまして当方負担にて保険を掛けております万が一の場合もご安心下さい沖縄及び離島の方は、らくらくメルカリ便の発送となりますその場合の運搬の破損に関しましては、メルカリの対応となります種類...その他