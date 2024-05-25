宇宙樣中国大清乾隆28年翰林院封珍藏印 中国 大清名家 作品四掛軸

中国大清乾隆28年翰林院封珍藏印中国大清名家書絵作品四掛軸未開封昔のまま藏品です、ご覧頂き、誠にありがとうございます。商品状態は写真から十分ご確認ください。古い物ですが、傷、污れなどございますので、写真から十分ご確認の上、ご理解頂ける方のご購入お待ちしております、特にコメントはなくても、ご購入は即決される方を優先させて頂きます。・他にも出品させて頂いておりますので、是非ご覧ください寸法:38cm



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