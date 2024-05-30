セルマー ソプラノサックス マウスピース S90 180

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商品詳細
購入時期2014年頃使用は3ヶ月〜半年以内だったかと思います。その後コンセプトを使用していて現在も使用しておりませんので、使っていただける方にお譲りします。当方音大卒です。ノンアルコールティッシュで拭き取っております。パッチを貼っておりましたので、その跡が残っていますが状態は比較的良いと思います。写真をご確認ください。キャップ、リガチャーは付属しないのでご了承下さい。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース#セルマー#S90180#マウスピース#ソプラノサックス#管楽器アクセサリー#管楽器パーツ
http://narcologia.ru/goods/Taipei268771.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring897296.html
http://narcologia.ru/goods/procurement978133.html
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