ヤマハ　YAMAHA HH40 ハイハットコントローラー

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商品詳細
種類···電子ドラムのコントローラー開封後接続したのみで、ほぼ未使用です。残念ながら私の機種では使用できませんでしたので出品します。
http://narcologia.ru/goods/protein439734.html
http://narcologia.ru/goods/traverse697326.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless889659.html
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