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ヤマハ　YAMAHA HH40 ハイハットコントローラー
商品番号 Y32695050274
商品名

ヤマハ　YAMAHA HH40 ハイハットコントローラー
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···電子ドラムのコントローラー開封後接続したのみで、ほぼ未使用です。残念ながら私の機種では使用できませんでしたので出品します。
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