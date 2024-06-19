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アルトサックスYAS−62
商品番号 S34703052553
商品名

アルトサックスYAS−62
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 52,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

趣味で演奏をしていましたが仕事が多忙になり演奏から離れたので出品することにしました。写真のものが全てになります。サックススタンドも付きます。ケ―スは楽譜などが入らなかったのでYAMAHAで買い直してます。アルトサックスは2023年8月にYAMAHAにてチェックしてもらいました。マウスピースはセルマーS90170でリガチャーもセルマーです。YAMAHAYAS−62のG1ネックになります。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reflector409064.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic738512.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly708184.html
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