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珊瑚、美術品、骨董品、彫刻、根付
商品番号 D87424260850
商品名

珊瑚、美術品、骨董品、彫刻、根付
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,220 円
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商品詳細

珊瑚の動物の彫刻です。古美術店から購入しました。詳細は写真でご確認お願いします。古い物です、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。
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