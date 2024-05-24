

木彫の観音菩薩像守護神です❣️ - 彫刻/オブジェクト



仏像◇柘植 馬頭観音菩薩立像 5寸◇動物の守護神-



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国宝の旅 - 道明寺・本堂 十一面観音菩薩立像(国宝.平安初期 ...



美品 日蓮聖人坐像 2寸#1 仏像 木彫 ◇白檀 彫刻/オブジェクト ...



千手観音 手彫り木彫り仏像 全高25cm 風水では財物や幸せをかき集める像-



極上の木彫】観音様 観音菩薩 木彫り 仏像 観世音菩薩 救世菩薩 ...



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国宝の旅 - 大安寺・嗎堂 千手観音菩薩立像〈伝馬頭観音〉(重文.奈良 ...



□仏像□法隆寺百済観音尊像□岸田陸象□ブロンズ-



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素材···木彫主題···仏像・神像木彫りの観音菩薩さまです。貴方様の守護神に如何ですか？先日からの由緒あるお世話になって居りますお宅から譲り受けました。お茶の先生もされてた方からのお品です♪とっても素晴らしい今の時代にぴったりのお品です。何かお悩みがある方どなたにも相談出来ない方どうぞこの方に聞いて頂きまして、少しでもお気持ちが楽になられたら嬉しいです♪♪飾って頂きましたらそれだけでも癒されると思います。どうぞ色々な方にお役に立てれば嬉しいです❣️サイズは高さは約44センチに横幅は10センチに奥行きは約7センチです。お値段は菩薩像さまです。10万円です。只今最終お値下げに33,800円までに^^お値下げ大幅に致しました。宜しくお願い致します*\\(^o^)/*❣️