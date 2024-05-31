  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ヤナギサワアルトサックスA-902
商品番号 A18282618507
商品名

ヤナギサワアルトサックスA-902
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 43,200 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

15年前島村楽器にて新品購入した物です。5年前にタンポ等点検済み。目立った傷ヘコミ無し、各キー歪み問題無し、各部劣化等ないと思います。マウスピースは元々付いていたものとメイヤー、リガチャー2個、未使用リード9枚、ストラップ、写真に写っているスタンドと譜面台もお付けします。ケースに大きな傷はありません。
http://narcologia.ru/goods/reflector183864.html
http://narcologia.ru/goods/moped616468.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial997716.html

ヤナギサワアルトサックスA-902
中古楽器情報】YANAGISAWA「A902（アルトサックス）」入荷致しました ...

ヤナギサワアルトサックスA-902
ヤナギサワA902 アルトサックスの特徴と中古価格│ サックス買取ラボ ...

ヤナギサワアルトサックスA-902
YANAGISAWA アルトサックス A-902 SPECIAL 全タンポ交換済 【横浜店 ...

ヤナギサワアルトサックスA-902
YANAGISAWA ヤナギサワ アルトサックス A-902 S/N326xx8 ｜イケベ楽器店

ヤナギサワアルトサックスA-902
Yanagisawa A-902の中古が入荷したので、その魅力を語る！！【サックス ...

ヤナギサワアルトサックスA-902
YANAGISAWA A-902 special 【気軽で吹きやすい！】ヤナギサワ 中古 ...

ヤナギサワアルトサックスA-902
YANAGISAWA ヤナギサワ アルトサックス A-902 - 楽器の買取屋さん ...

ヤナギサワアルトサックスA-902
美品 新品同様 ヤナギサワ(YANAGISAWA) A-902 アルトサックス 定価の35 ...

ヤナギサワアルトサックスA-902
ヤナギサワ A-902 アルトサックスを買取させて頂きました。│ サックス ...

ヤナギサワアルトサックスA-902
YANAGISAWA A-902 Bronze Brass【中古整備済】 <ヤナギサワ>｜平野楽器 ...

ヤナギサワアルトサックスA-902
YANAGISAWA A-902 【パンパイプ調整】ヤナギサワ 中古 アルトサックス ...

ヤナギサワアルトサックスA-902
ヤナギサワ アルトサックス A-902 www.krzysztofbialy.com

ヤナギサワアルトサックスA-902
YANAGISAWA A-902 ブロンズモデル　アルトサックス　極上美品

ヤナギサワアルトサックスA-902
【中古】YANAGISAWA ヤナギサワ / アルトサックス A-902【ウインドパル】

ヤナギサワアルトサックスA-902
ヤナギサワアルトサックスA-902 - 通販 - gofukuyasan.com

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru