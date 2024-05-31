ヤナギサワアルトサックスA-902

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商品詳細
15年前島村楽器にて新品購入した物です。5年前にタンポ等点検済み。目立った傷ヘコミ無し、各キー歪み問題無し、各部劣化等ないと思います。マウスピースは元々付いていたものとメイヤー、リガチャー2個、未使用リード9枚、ストラップ、写真に写っているスタンドと譜面台もお付けします。ケースに大きな傷はありません。
http://narcologia.ru/goods/reflector183864.html
http://narcologia.ru/goods/moped616468.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial997716.html
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