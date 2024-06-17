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エヴァンゲリオン　セブンイレブン　nanacoカード　限定　2014
商品番号 W75653831093
商品名

エヴァンゲリオン　セブンイレブン　nanacoカード　限定　2014
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 6,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2014年セブンイレブンエヴァコラボの限定2000枚の当選商品です。カードのみの出品になります。新品、未使用ですがスリーブなどに入れず剥き出しで保管していたので写真には写りにくい表面キズ、汚れがあります。ご購入される方はご理解お願いします。発送の際はスリーブに入れて厚紙補強で折れないように発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/symmetric22645.html
http://narcologia.ru/goods/Adder702375.html
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