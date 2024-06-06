

浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱



浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱 浅井金万／小松均師事「瑞兆双鶴」掛軸 絹本 共箱 二重箱

浅井金万の「瑞兆双鶴」共箱、二重箱付き掛軸になります。◆印刷ではありません◆掛軸全体にしわ、折れ、しみが有ります。表具 約195cm×49cm本紙 約110cm×36cm管理：S675-5掛軸一覧↓↓#sZk_kakejikuご利用案内■商品はアンティーク雑貨・骨董・古美術品等の為、画像にてご判断下さい。画像が全てとなり画像にて、ご判断が出来ない方のご購入は、お控え下さいますようお願い申し上げます。■ご購入の際は、十分に画像等をご確認した上で、慎重なご判断をお願い致します。■購入後のキャンセルは理由を問わず、一切受け付けておりません。注意事項■当店で取り扱う商品は主にアンティーク雑貨・骨董・古美術品等になります。従いまして、経年の劣化及び傷やシミなどを伴う事が想定されます。尚、可能な限り、商品説明や画像にて掲載をしておりますが、至らぬ場合がございますのでご了承下さい。■その他、商品の誤発送・物流事故による破損などがあった場合は直ちにご御連絡を下さい。お取引に付きましては迅速、丁寧に対応させて頂きます。夜間や土日祝日のお問合せ、発送に関しましては、お時間を頂く場合がございます。ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。ご興味ある方からのご購入をお待ちしております。