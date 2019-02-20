BD-10 バスドラムトレーニングパッド

BD-10バスドラムトレーニングパッドPearl機材整理の為、出品します。一部にサビやテープ跡等ありますので、画像にてご確認下さい。練習パッドとしての機能には問題ありません。即購入可能です。ご質問にはお応えしますが、具体的な金額提示のない交渉コメントはお控えください。#Pearl#BD_10バスドラムトレーニングパッド種類...その他



Pearl パール バスドラムパッド シングル・ツインペダル対応 BD-10



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