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BD-10 バスドラムトレーニングパッド
商品番号 W64467088867
商品名

BD-10 バスドラムトレーニングパッド
ブランド名 パール
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BD-10バスドラムトレーニングパッドPearl機材整理の為、出品します。一部にサビやテープ跡等ありますので、画像にてご確認下さい。練習パッドとしての機能には問題ありません。即購入可能です。ご質問にはお応えしますが、具体的な金額提示のない交渉コメントはお控えください。#Pearl#BD_10バスドラムトレーニングパッド種類...その他
http://narcologia.ru/goods/tenet903863.html
http://narcologia.ru/goods/ordering357879.html
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