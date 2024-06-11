ドラゴンクエスト クリスタルモンスターズ 大魔王 (大魔王級) フルコンプ

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他でも出品中のため早い者勝ちとなります。相場より安めにしております。最安値かと思います。最終値下げ価格になります。これ以上の値下げは致しません。バラ売り不可ドラゴンクエストクリスタルモンスターズ大魔王(大魔王級)フルコンプセット現在では手に入らない絶版大魔王も揃っております。かなり希少なドラクエ1勇者アレフのフィギュアもお付けします。ガラスケースで飾っておりました。色褪せも少なく比較的状態は良いかと思いますが、クリスタルモンスターズ特有の多少ベタつきのある物もあります。セット内容勇者\u0026大魔王9体セットドラクエ1勇者竜王シドーゾーマデスピサロ究極エビルプリーストエスタークミルドラースデスタムーアダークドレアムフィギュアドラクエドラゴンクエストメタリックモンスターズモンスターズギャラリーモンスターズギャラリーhdクリスタルモンスターズ竜王大魔王モンバトバトルロードダークドレアムアンルシアイレブンカミュマルティナセーニャベロニカエルギオスラプソーングレイナルバルボロスドラゴンクエスト フィギュアビアンカフローラデボラミネアマーニャテリーブライクリフトマイユ勇者ソフビフィギュア種類...コレクションフィギュア人気ゲームタイトル...ドラゴンクエスト