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YAMAHA ドラムペダル FP9500C シングルペダル　ダブルチェーン
商品番号 P86112687485
商品名

YAMAHA ドラムペダル FP9500C シングルペダル　ダブルチェーン
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【値下げしました】即購入可です。購入から1年未満買換えのため出品します。使用回数10回前後で状態は良好です。購入時の付属品は全て揃っています（写真でご確認ください）■ドラム用シングルペダル■ダブルチェーン■2WAYビーター■セミハードケース付属■交換用ベルトドライブ付属FP9500CDoubleChain/SinglePedalYAMAHA定価：¥21,230ダブルチェーンドライブのシングルフットペダル。フットボード先端部を幅広にしたデザインを採用し、演奏感の向上と軽量化を実現。表面をフラットな形状にし、余分な抵抗感をなくすと共にフットワークの自由度も向上。#YAMAHA#FP9500CDoubleChain_SinglePedal
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