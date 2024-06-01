完動品！ BOSS PRO SE-70 マルチエフェクター

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SE-70マルチエフェクター付属品/元箱以外すべて揃っております！状態/動作良好です！使用に伴うスレや小傷は見られますが概ね美品コンディションかと思います！プロ仕様の高品位で多彩なエフェクトを搭載したハーフラックサイズのマルチエフェクターです。ギター用のプリセットとスタンダード（レコーディング、楽器全般用）の2つのプリセットモードで起動できます。ディストーション回路はアナログ回路を使用、エフェクト以外にも簡易サンプラーやギターシンセ、チューナー、メトロノーム機能が付いています。