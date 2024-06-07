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米軍キャリーバッグ
商品番号 X76049415309
商品名

米軍キャリーバッグ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

第二次世界大戦で実際に使用されていたものです。●サイズ：縦幅33cm横幅26cm●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle83566.html
http://narcologia.ru/goods/stage861297.html
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