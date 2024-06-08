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【12種SET‪】ハローキティ‪☆ドールコレクション‪‪☆陶器フィギュア‪
商品番号 O80917957344
商品名

【12種SET‪】ハローキティ‪☆ドールコレクション‪‪☆陶器フィギュア‪
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 5,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅保管品です。未使用ですが、約20年前の物なので経年変化により台座から剥がれている物が数個あります。ご了承の上、ご購入ください。#ハローキティ#HelloKitty#サンリオ#Sanrio#Kawaii#レア#希少#コレクター#collector#figure#十二Set#12Set#凱蒂猫
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