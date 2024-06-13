香炉 陶器 おしゃれ 飛青磁　陶器 工芸品 伝統 和モダン 国産 日本製 菊

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商品詳細
国宝飛青磁大阪市 貴重品コレクション香炉陶器おしゃれ飛青磁 陶器調度品工芸品伝統和モダンモダン国産大阪市 日本製菊きく花和雑貨商品サイズ高さ 30cm蓋込み直径 24.5cm中の菊のサイズ高さ 8cm直径 15cm一箇所割れがあります(最後の写真)本体のみですA1000◆産地・材質：飛青磁 大阪市（磁器）よろしくお願いします種類···香炉
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