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フェルナンデス　室姫深モデル　ギター
商品番号 X56817320861
商品名

フェルナンデス　室姫深モデル　ギター
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 27,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

観賞用のために購入し、ほぼ弾かずに保管しておりました。その為フラットの減りもほぼございません。ガリ音なども無く、ネックの曲がりもございません。ネックとボディーとの背面のプレートに、変色がございます。ソフトカバーに入れて配送致します。#Xjapan#taiji#沢田泰司#ラウドネス#hide#yoshiki#pata#sugizo#LUNASEA#デランジェ
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