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商品詳細
観賞用のために購入し、ほぼ弾かずに保管しておりました。その為フラットの減りもほぼございません。ガリ音なども無く、ネックの曲がりもございません。ネックとボディーとの背面のプレートに、変色がございます。ソフトカバーに入れて配送致します。#Xjapan#taiji#沢田泰司#ラウドネス#hide#yoshiki#pata#sugizo#LUNASEA#デランジェ
http://narcologia.ru/goods/rebellion34278.html
http://narcologia.ru/goods/rouge46910.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful577051.html
フェルナンデス 室姫深モデル ギター
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