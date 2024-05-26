スヌーピー ピーナッツ　置物 ジムショア　JIM SHORE

JIMSHOREスヌーピー＆サリー\u0026チャーリーブラウンHappyDance！！レア品です！！3人が楽しそうにダンスしている場面を切り取った置物です。プレゼントにはもちろん、飾りとしてもおすすめです。最後の写真で、JIMSHOREのその他のお品物をご紹介していますのでご覧ください。JIMSHORE【ジム・ショアー】アメリカ・サウスカロライナ州出身。個性的なデザインの作品を数多く発表してきました。木彫りの原型から型を取り、すべてハンドペイントで彩られた温かみのある作風が世界中で愛されています。PEANUTSの他、Disneyキャラクターとのコラボも有名です。サイズ:横17cm縦13cm奥行き6cmサイズは素人寸法のため、若干の誤差はご了承ください。発送方法はレターパックの予定（変更の可能性あり）お安くしておりますので、返品はご遠慮ください。また小さく畳んで発送いたしますので、ご理解ください。よろしくお願いいたします。



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