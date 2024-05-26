新品未使用 食器 茶器 中國茶器 急须 宜興紫砂百寿壺

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種類...茶道具サイズ:14/4cm容量:120cc《注意事項》※キャンセル、ご返品お断り致します。完璧を求められる方、神経質な方はご購入をお控え下さい。十分ご理解?ご納得頂いた上で、ご購入下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。