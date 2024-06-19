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SM初回特典トレカ付き＊箱に凸凹あり＊aespa 公式 ペンライト 新品 未使用
商品番号 K62134315563
商品名

SM初回特典トレカ付き＊箱に凸凹あり＊aespa 公式 ペンライト 新品 未使用
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊箱に凸凹あり＊aespaOFFICIALLIGHTSTICKエスパ公式ペンライト新品未使用♡SMTown初回限定のトレカ付いております。新品未使用です~♪電池、は付いておりません。*箱に傷、凸凹ありますので写真でご確認お願いします。*値下げ交渉は丁寧にお断りします。#aespa#エスパ#aespaペンライト#エスパペンライト#トレカグッズ種類···ペンライト
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