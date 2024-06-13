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- 【大谷翔平】BBM 2013 ルーキーカード 投手パラレル版 日本ハム
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商品詳細
祝。ホームラン王！ご覧頂きありがとうございます。【大谷翔平】BBM2013日本ハムファイターズルーキーカード投手パラレル版RC4角の画像を載せております。状態は画像にて判断お願いいたします。状態を過度に気にされる方はご遠慮下さい。コンプコンプリートWBC侍ジャパンアンティーク野球カードジェネシスPHANTOMgenesis始球式2023BBM2nd2023BBM1st2022BBM2021BBM2020BBM1stベースボールマガジンジャージーカード直筆サイントレカトレーディングカードインサート中日ドラゴンズヤクルトスワローズ読売ジャイアンツ阪神タイガース広島東洋カープ横浜DeNAベイスターズ福岡ソフトバンクホークス千葉ロッテマリーンズ東北楽天ゴールデンイーグルス埼玉西武ライオンズオリックスバファローズ北海道日本ハムファイターズ
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