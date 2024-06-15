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- 『SALE』《 新品 》 ホワイト フルムーン シンギングボウル 3点 u38
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商品詳細
❗️格安❗️チベット密教 仏教 密教 法具ホワイトボウル フルムーン シンギングボウル 新品 未使用 1点物 100%ハンドメイド直径 約19センチ 重量 約802g10メタルボウル ステック 座布団(リングクッション)3点セット曼荼羅 マンダラ 梵字ヨガ 瞑想 浄化 倍音 ヒーリング リラクゼーション セラピーヘルスケア お守り 御守り 釈迦 結界 幸運 開運 金運 マントラ高野山 空海 弘法大師 比叡山 最澄 縁起物擦り傷 小傷等がある場合がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。
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