YAMAHAヤマハエレクトーン補助ペダル　PK-2

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☆値下げしました☆2021年7月に購入しました。靴下を履いて使用していました。うっすらと傷がありますが、状態は良い方だと思います。購入当時の箱に入れて発送いたします。説明書もあります☆早めの発送を心掛けています。喫煙者、ペットはいません。中古品となりますので、気になる方はご購入をお控えくださいませ。