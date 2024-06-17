BUCK-TICK 独壇場Beautyフィギュア付完全生産限定版CD

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BUCK-TICK独壇場Beauty完全生産限定版フィギュア付CD未開封です。輸送用ダンボール付きコレクションとしてダンボールに保管しておりました。状態はかなり良いと思います。BUCK-TICK大好きな方にお譲りできたら幸いです。宜しくお願いしますm(__)m1独壇場Beauty2VooDoo3天使は誰だ(LIVEVer.)BUCK-TICK、2010年第一弾シングル！BT真骨頂のポップセンスとダークな世界観を融合させたダンスチューン！完全生産限定盤のフィギュアは他では手に入らない超レアアイテム！メンバー全員5体のフィギュアは圧巻！！フィギュアプロデュースは\"occupy\"によるもので、千原ジュニア、チバユウスケ、浅井健一に続くシリーズ第4弾となります！初回生産限定盤のDVDは9月から全国14カ所で行われたTourmementomori-REBIRTH-の10/11ZeppTokyoでの熱狂ライブから新旧4曲を収録！定価19800円#BUCK-TICK#バクチク#独壇場Beauty