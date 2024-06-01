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不二家限定。プレミアムマスコット
商品番号 Q56492026835
商品名

不二家限定。プレミアムマスコット
ブランド名 フジヤ
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類...キーホルダー対象商品ケーキを不二家で買うと、1つ袋が貰えて、何個かにひとつプレミアムのペコちゃんが入ってて15個目で引き当てました。
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