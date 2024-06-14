❗️無為茶仙✳︎様ご成約済みです❗️携帯用の蝋燭台素材は銅か真鍮に見えます江戸末期の品物のようです『江戸後期〜明治初期.「からくり儀右衛門」の呼び名で知られ、佐賀藩精錬方にも招かれた初代田中久重が、天保5年（1834）に考案したとされる折り畳み燭台の一種。』折り畳むと約11x10cmになります高さ30.5cm受け皿Φ5.3cm自宅保管品です他にも手持ち燭台なども出品中です#趣味雑貨売り場



折り畳み懐中燭台 袋入り アンティーク/古美術 - 金属工芸



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