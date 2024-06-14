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Casio SA-35 Keyboard カシオ ミニキーボード -x948-
商品番号 C46799429613
商品名

Casio SA-35 Keyboard カシオ ミニキーボード -x948-
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CasioSA-35が入荷しました！！古き良きCASIO製のミニキーボードです。小さくても音は良い。ちょっとしたメロディの確認にもぜひ！！年代物独特の傷はあるものの比較的綺麗な方です。(専用ケーブルは付属しませんが電池駆動可能です。)汎用性電源ケーブルでの導通及び音声の出力は確認済みです。内部清掃も行っておりますので安心してお使いください。大まかな作業内容は下記参照。・基板分解洗浄・電装系のオーバーホール・ボディのクリーニング・パーツ分解洗浄#x948k221126#x948-specification-●Numberofkeys:32●Outsidedimensions(mm):W619×D178×H57●Weight:1.1kg●Accessories:none#キーボード#鍵盤
http://narcologia.ru/goods/recommended497990.html
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