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ウルトラ怪獣ソフビ5体セット
商品番号 Y72537655682
商品名

ウルトラ怪獣ソフビ5体セット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルトラ怪獣ソフビ5体セットです。古い物ですが，破損箇所はありません。
http://narcologia.ru/goods/enquire857389.html
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