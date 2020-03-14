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ロキシー ROXY MODEL 90 ANTIGA アルトサックス 彫刻有り
商品番号 K98549340335
商品名

ロキシー ROXY MODEL 90 ANTIGA アルトサックス 彫刻有り
ブランド名 ロキシー
特別価格 税込 16,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも色々な楽器の出品をしております。よろしければ下記カーサ楽器店よりご覧ください⭐️　#カーサ楽器　⭐️ロキシーROXYMODEL90ANTIGAアルトサックス彫刻有りセルマーの遺伝子を引き継いだサックスと呼ばれたROXYMODEL90です。９０年代後半にフランスセルマー社よりＳＥＲＩＥ２を、公認コピーした機体となります。日本ではセルマー輸入元である野中貿易が販売窓口になっていたもので、セルマーから正式ライセンスを受けてコピー作成されたものです。吹奏感はシリーズ２と近い印象ですが、抵抗は軽めでストレスなく息が入ります。本家と変わらぬ音色に驚きます。ＲＯＸＹブランドは後に、アンティグアに変更され現在に至ります。種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者
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