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バラ売り可　ポケモンカード　ディスプレイフレーム　まとめ売り
商品番号 H84232821235
商品名

バラ売り可　ポケモンカード　ディスプレイフレーム　まとめ売り
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　ディスプレイフレームディスプレイフレームのまとめ売りです！このまま買えばオトクなはず！バラ売りは少し割高になりますが、可能です！モンスターボール　３個モクロー＆ヒノアラシ＆ミジュマル　２個ホウオウ＆レシラム　２個ピカチュウ＆ピチュー　売り切れカイ　２個セキ　１個ポケモンGO　２個スペシャルセット封入のディスプレイについては、金属ビスや足など付属品もあります！※付属品の袋が破れやすく、こちらで用意したOPPに入れ替えたりしてます！なにか質問、バラ売りなどあればお伝え下さい！種別...サプライ／周辺グッズ種別/詳細...その他周辺グッズ
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