焼酎1800ml✕6本セット 魔王3本他

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ご覧いただきありがとうございます。新品未開封です。不織布や、ラベルには汚れや破れはありません。ご質問等ございましたら、遠慮なくお尋ねくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。以下、ホームページからの引用です。【天誅】米焼酎をベースに芋焼酎をブレンドして造られている焼酎「天誅」。「天誅」という名は本来、『天与の豊饒で醸した焼酎(天から与えられた豊かな実りのお米とさつま芋の焼酎)』という意味から「天酎」となるはずだったのですが、激動の時代と環境の中であえて『天誅』と名付けられました。蔵人のこだわりをもった姿勢(至誠心)を貫いた仕込みで造られた米焼酎がもつ深い味わいと芋焼酎ならではのまろみが調和した風味豊かな本格焼酎です。米焼酎と芋焼酎を\"絶妙\"なバランスでブレンドさせて最高の味を生み出しています。大変飲みやすくキレの良い極上の仕上がりは、「魔王」を生み出す白玉醸造ならではです。ロックやストレートがおすすめですが、お湯割りにするとさつまいもの甘さが感じられます。【元老院】「魔王」を醸す白玉醸造さんの麦、芋ブレンドの長期貯蔵焼酎「元老院」。麦焼酎の香ばしく軽やかな旨味と、芋焼酎の甘くふくよかな味わいがバランス良くブレンドされており、さらに樫樽による長期貯蔵熟成を経て、まろやかさのある逸品に仕上がっています。色は綺麗な琥珀色しており、香りはウイスキーのようでほのかな芋の甘い香りもあり、広がりのある風味を味わうことができます。軽い口当たりでロックやストレートが特におすすめですが、お湯割りにするとさつまいもの甘さが感じられます。一本あたりの容量...1800ml〜総数...6本焼酎の種類...芋焼酎,麦焼酎,米焼酎