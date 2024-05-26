❤手軽に自宅に噴水を❣直射日光に当てると3秒で自動作動♪❤ソーラー噴水ポンプ

M-2391-AM-★新品未使用品♪★送料無料・迅速発送♪★ハイスペック・ハイエンドな最新最先端モデル＆デザイン❤★コンパクトながらハイパワー❤★ソーラーパネルを直射日光に当てると約３秒で自動的に作動❤★ソーラー充電だから電気代0円❤★4種類の多彩な噴水パターンが楽しめる❤★ガーデニングの演出にもピッタリ❤★★商品説明＆プロフィール必読の上コメント願います★★★★商品タイトル・商品説明文・実物写真も含めた商品画像の無断転載や真似をされている事がございますが、卑劣な無断転載等による偽物及び粗悪品にはご注意くださいませ★★【コンパクトながらもハイパワー！】池、水槽の循環、庭の噴水、ガーデニングなど、様々な用途にご使用頂けます。コンパクトながらハイパワーで、直射日光に当てると約３秒で自動的に作動！豊富なアタッチメント付属で、吹き出す水の形や高さをご調整頂けます♪【電気代0円！★エコで経済的♪】ソーラー充電式なので電気代0円！エコで経済的なソーラーポンプです。太陽光を電力に高効率変換！【4つの噴水パターン】多彩な噴水パターンで、ガーデニングの演出にもピッタリ♪様々なパターンでお楽しみ頂けます。



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