エルモドッグフード　グレインフリー（ダック\u0026ポテト）800g✖️4袋

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商品詳細
エルモドッグフード グレインフリー（ダック\u0026ポテト）800g×4袋 3.2kgアレルギーの原因となる穀物を使っていないグレインフリーのフードです。賞味期限:2024年12月17日定価:8868円ペットの種類···犬ペットフードの形状···ドライタイプ総重量···3〜3.9kg#エルモドッグフード#ELMO#ペットフード#犬用品#エルモ#グレインフリー#グレインフリードッグフード
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