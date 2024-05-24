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キドニーキープ　猫　500g×2袋　腎臓病　療法食
商品番号 R97162989913
商品名

キドニーキープ　猫　500g×2袋　腎臓病　療法食
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キドニーキープ　猫用500g×2袋賞味期限2024.10月未開封フードの種類...その他※梱包後のサイズによって、らくらくメルカリ便→ゆうゆうメルカリ便へ変更するかもしれませんのでご了承ください。
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2013年10月17日 日清ペットフード

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