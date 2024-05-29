最終値下げ LEONARD レオナール 花柄 カットソー トップス

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ご覧頂きありがとうございます。レオナールのフラワープリントTシャツカットソープルオーバーバックジップ総柄日本製です。カラー：イエロー系サイズ：M(着丈約58肩幅約41身幅約46袖丈約24)素材：コットン100%フロントに数カ所小汚れがございます。その他着用に支障のあるダメージ等はございませんが、USEDにご理解頂ける方でお願い致します。マネキンは9号サイズを使用しております。ReneルネADOREアドーア23区伊太利屋ETROエトロFOXEYフォクシーMaxMaraマックスマーラなどお好きな方にもおすすめです◎