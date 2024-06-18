ビックボウタイノースリーブブラウス

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カラー···ブルー袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏顔まわりを華やかに見せてくれるビッグボウタイは、気分やシーンに合わせて取り外しできるデザイン。ボディラインを拾いすぎず、サイドスリットを入れているので、ボトムスにINもOUTも可能。肩が隠れるノースリーブの袖丈は1枚でも安心の着心地で、通勤/オフィスシーンではジャケットインも上品に決まります。【Designer'sVoice】今年大注目のビックボウタイ。 ノースリーブのデザインにして夏らしく仕上げました。リボンは取り外しが可能です。シャツはスタンドネックで辛めな印象にデザインしました。【Fabric】適度にハリが感じられるシャツ素材を使用しており、軽い薄地の素材です。ご自宅でお洗濯ができ、デイリーに気兼ねなくご利用いただけます。※お洗濯の際は、付属の注意書きや商品についている品質表示をご確認いただきますようお願いいたします。コットン58%ナイロン37%ポリウレタン5%サイズＭバスト108cm総丈58cm肩幅44cm